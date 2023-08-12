Сегодня прибыла поставка из семи машин

Коммунальную технику продолжают закупать во Владимире. О новой поставке в своем телеграмм-канале рассказал глава города Дмитрий Наумов.Так, сегодня во Владимир доставили 2 автогрейдера, 3 минипогрузчика, экскаватор, лаповый снегопогрузчик. в город уже прибыли снегопогрузчик, грейдер и экскаватор.Глава города отметил, что пополнение парка техники обеспечит более качественную уборку дорог и отгрузку снега зимой.Напомним, за три года для региона 67 единиц снегоуборочной техники.