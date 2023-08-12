Врачи из России побывали в Индии с благотворительной миссией «Операция Улыбка». В рамках акции по всему миру ежегодно оказывается бесплатная хирургическая помощь детям с врожденной

Врачи из России побывали в Индии с благотворительной миссией «Операция Улыбка». В рамках акции по всему миру ежегодно оказывается бесплатная хирургическая помощь детям с врожденной расщелиной губы и неба. В течение недели команда международных специалистов работала с индийскими детьми, исправляя лицевой дефект, в том числе и педиатр из Владимира – Екатерина Останина. Помимо основной работы