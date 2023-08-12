Все трагедии произошли в местах, не разрешенных для купания

Три детских смерти на воде зарегистрировал следственный комитет с начала купального сезона во Владимирской области.Как сообщили в ведомстве, все трагедии произошли в местах, не разрешенных для купания. Двое из погибших детей пошли на водоем без взрослых и еще один ребенок утонул из-за недосмотра матери, которая была поблизости от него.Следователи просят владимирцев не отпускать детей купаться одних, исключить прыжки в воду в незнакомых местах и купание в пьяном виде. Кроме того, категорически запрещается купаться в местах со знаком «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».Напомним, в пруду микрорайона Доброе во Владимире обнаружили тело женщины.