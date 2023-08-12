В 2023 году эксперты Банка России обнаружили во Владимирской области 5 нелегальных участников...

В 2023 году эксперты Банка России обнаружили во Владимирской области 5 нелегальных участников финансового рынка.Об этом сообщает пресс-служба Отделения Владимир Банка России. Как выяснилось, многие «нелегалы» продвигают свои услуги в социальных сетях.Уточняется, что комиссионные магазины вводили граждан в заблуждение, работая под вывеской ломбарда. В списке нелегальных участников значатся: ООО «Ломбард №1» в Вязниках и Коврове, ООО «Альфа Ломбард» и ООО «Аурум Ломбард» в Александрове.Кроме того, во Владимире обнаружен ООО «Ломбард «Меркурий», который исключен из реестра регулятора, но при этом сохранил в названии слово «ломбард».На заметку!Информация о незаконных (и мошеннических) организациях внесена в предупредительный список на сайте Банка России. С ним можно ознакомиться по ссылке: https://www.cbr.ru/inside/warning-list/«Деятельность легальных участников рынка регулируется законом. Например, процентная ставка не может быть выше максимального значения, нельзя начислять проценты больше прописанного, ограничены и способы взыскания долга. Нелегальные организации нарушают эти условия», — напоминает заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.В предупредительном списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке числится уже более 10,5 тысяч компаний. У большинства из них нет территориальной привязки, так как они действуют через «Интернет»При продвижении услуг финансовые мошенники учитывают возраст, экономическое положение и предпочтения клиентов. Поэтому черные кредиторы сохраняют офисы «шаговой доступности», но также активно рекламируют себя в социальных сетях.Всего по стране за I полугодие Банк России выявил почти 2,5 тыс. субъектов нелегальной деятельности, из них 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников.Важно:Для того чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, регулятор направляет информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России.Фото: pxfuel.com