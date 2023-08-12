В Александрове 170-летний дом и памятник архитектуры разрушается на глазах. Как сообщает...

В Александрове 170-летний дом и памятник архитектуры разрушается на глазах.Как сообщает пресс-служба регионального исполкома общероссийского движения «Народный фронт», старинный дом в городе Александрове, возрастом 170 лет и считающийся памятником исторической архитектуры, находится в катастрофическом состоянии.Фундамент аварийного дома разрушается, в результате чего из него вываливаются каменные глыбы. Жители вынуждены затыкать дыры поролоном, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха в их квартиры.«Особую тревогу вызывает состояние сводов царских времён, на которых держится фундамент этого дома. Единственная ржавая и дряхлая подпорка может сломаться в любой момент. В настоящее время более 30 человек находятся в постоянной опасности...» - рассказывают в пресс-службе «Народного фронта».«Фундамент, который был построен во время капитального ремонта, он рушится. Выпадают не только кирпичи, а прямо глыбы!» – жалуется местная жительница Антонина Воинова.Как стало известно, последний раз капитальный ремонт делали в далёком 1960 году.Дом признан аварийным, но местные власти запланировали расселение лишь к 2028 году.Помимо прочих проблем, в доме отсутствует газ уже 2 года. Люди используют электрические плиты. Правда, из-за перегрузки проводки в доме было уже несколько возгораний.«Мы хотим задать вопрос. Как людям прожить пять лет и дождаться благоустроенных квартир?» – интересуется Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба.«Народный фронт» требует расселить людей в кратчайшие сроки. Представитель президентского движения уже обратился в областную прокуратуру.Фото: пресс-служба общероссийского движения «Народный фронт»