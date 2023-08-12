В каких районах Владимирской области наиболее остро стоит проблема предоставления жилья...
В каких районах Владимирской области наиболее остро стоит проблема предоставления жилья сиротам?
На днях в прокуратуре Владимирской области под председательством заместителя главы надзорного ведомства Евгения Ортикова было проведено совещание по вопросу соблюдения прав детей-сирот. В частности обсуждалась проблема предоставления жилья.
Евгений Владимирович отметил, что по состоянию на 7 августа 2023 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на своё жилье, находятся 1 495 человек. Отмечается, что 860 из них уже «приобрели право на обеспечение жильем». Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
В 2023 году на приобретение жилых помещений специализированного фонда запланировано более 435 млн рублей на приобретение 247 квартир для сирот.
При этом отмечаются низкие темпы закупки квартир на территории города Владимира, а также в Петушинском и Судогодском районах.
Администрацией Владимира в настоящее время приобретено 13 квартир (из запланированных 38), в Петушинском районе – 13 (из 36), а в Судогодском районе – 8 (из 16).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, по итогам совещания главам администраций города Владимира, Петушинского и Судогодского районов предложено:
выработать универсальные подходы к формированию начальной максимальной цены контракта при закупке квартир;
активизировать работу с застройщиками по вопросам приобретения жилья во вновь возводимых домах;
организовать работу по реализации права на жилые помещения с использованием жилищных сертификатов;
дополнительно провести ревизию муниципального жилого фонда.
Фото: pxfuel.com; пресс-служба прокуратуры Владимирской области