В каких районах Владимирской области наиболее остро стоит проблема предоставления жилья...

В каких районах Владимирской области наиболее остро стоит проблема предоставления жилья сиротам?На днях в прокуратуре Владимирской области под председательством заместителя главы надзорного ведомства Евгения Ортикова было проведено совещание по вопросу соблюдения прав детей-сирот. В частности обсуждалась проблема предоставления жилья.Евгений Владимирович отметил, что по состоянию на 7 августа 2023 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на своё жилье, находятся 1 495 человек. Отмечается, что 860 из них уже «приобрели право на обеспечение жильем». Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В 2023 году на приобретение жилых помещений специализированного фонда запланировано более 435 млн рублей на приобретение 247 квартир для сирот.При этом отмечаются низкие темпы закупки квартир на территории города Владимира, а также в Петушинском и Судогодском районах.Администрацией Владимира в настоящее время приобретено 13 квартир (из запланированных 38), в Петушинском районе – 13 (из 36), а в Судогодском районе – 8 (из 16).Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, по итогам совещания главам администраций города Владимира, Петушинского и Судогодского районов предложено:выработать универсальные подходы к формированию начальной максимальной цены контракта при закупке квартир;активизировать работу с застройщиками по вопросам приобретения жилья во вновь возводимых домах;организовать работу по реализации права на жилые помещения с использованием жилищных сертификатов;дополнительно провести ревизию муниципального жилого фонда.Фото: pxfuel.com; пресс-служба прокуратуры Владимирской области