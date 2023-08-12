В Меленках вынесен приговор местной жительнице-похитительнице. Меленковским районным судом вынесен...

В Меленках вынесен приговор местной жительнице-похитительнице.Меленковским районным судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ («кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину»).Выяснилось, что 10 апреля 2023 года, являясь медицинским работником ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ», она зашла в ординаторскую хирургического отделения, где увидела на полке банковскую карту коллеги.Взяв её, обвиняемая спустилась на первый этаж к банкомату, где сняла 80 000 рублей. После этого женщина вернула карту на место.В дальнейшем обвиняемая пояснила, что к преступлению её подтолкнуло наличие нескольких кредитов.В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что во время предварительного следствия злоумышленница свою вину признала. И ущерб потерпевшей возместила.Судом виновной назначен штраф. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com