В ночь с 12 на 13 августа жители Владимирской области смогут увидеть поток Персеиды.
Правда, если...
В ночь с 12 на 13 августа жители Владимирской области смогут увидеть поток Персеиды.
Правда, если погода позволит. Будем надеяться, что небо не закроют облака и тучи, ведь в ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды!
Ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов рассказал «РБК Life», что представляет собой звездопад Персеиды с научной точки зрения:
- Этот метеорный поток — один из самых ярких в году, остатки кометы Свифта-Туттля, грубо говоря — пыль, которая залетает к нам в атмосферу и на больших скоростях сгорает. Явление ежегодное, происходит в одни и те же даты — с 12 на 13 августа.
Понаблюдать за потоком (если повезёт с погодой!) смогут не только жители Владимирской области, но и всё население России. При идеальном раскладе можно будет увидеть от 60 до 100 метеоров, проносящихся по небу во всех направлениях в течение каждого часа.
На какую часть неба смотреть? И как увидеть поток Персеиды?
Смотреть нужно на северо-восток, туда, где находятся созвездия Персея, Жирафа и Кассиопеи. Можно ориентироваться по последнему созвездию, которое похоже на перевёрнутую букву «М».
Фото: pxfuel.com