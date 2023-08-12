В ночь с 12 на 13 августа жители Владимирской области смогут увидеть поток Персеиды. Правда, если...

В ночь с 12 на 13 августа жители Владимирской области смогут увидеть поток Персеиды.Правда, если погода позволит. Будем надеяться, что небо не закроют облака и тучи, ведь в ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды!Ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов рассказал «РБК Life», что представляет собой звездопад Персеиды с научной точки зрения:- Этот метеорный поток — один из самых ярких в году, остатки кометы Свифта-Туттля, грубо говоря — пыль, которая залетает к нам в атмосферу и на больших скоростях сгорает. Явление ежегодное, происходит в одни и те же даты — с 12 на 13 августа.Понаблюдать за потоком (если повезёт с погодой!) смогут не только жители Владимирской области, но и всё население России. При идеальном раскладе можно будет увидеть от 60 до 100 метеоров, проносящихся по небу во всех направлениях в течение каждого часа.На какую часть неба смотреть? И как увидеть поток Персеиды?Смотреть нужно на северо-восток, туда, где находятся созвездия Персея, Жирафа и Кассиопеи. Можно ориентироваться по последнему созвездию, которое похоже на перевёрнутую букву «М».Фото: pxfuel.com