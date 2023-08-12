Владимирцам запретили купаться в озерах Семязино, Глубоком и ещё на 898 пляжах региона.
Грустная...
Владимирцам запретили купаться в озерах Семязино, Глубоком и ещё на 898 пляжах региона.
Грустная статистика, учитывая, что лето ещё не закончилось, а август радует солнышком и температурой "30+".
«На контроле МЧС - 40 мест массового неорганизованного купания граждан и 898 запрещенных мест. Там проходят межведомственные патрулирования. Инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактическую работу с населением, напоминают родителям, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять детей без внимания...", - предупреждает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального Управления МЧС Роман Сучков.
К сожалению, гибель на неофициальных водоёмах - острая проблема для нашего региона.
Напомним, на минувшей неделе стало известно и о другой «напасти» - массовых кожных заболеваниях после купания на (вроде бы) безопасных озёрах.
Дождавшись результатов проб Роспотребнадзора, администрация Владимира приняла решение о закрытии двух официальных пляжей областного центра. Результаты показали, увы, что вода не соответствует нормам.
В связи с этим владимирцев призвали не купаться в этих озерах. На пляжах появились предупреждающие знаки.
"Отдыхающим при посещении пляжа следует обращать внимание на особый знак, по которому можно определить о возможности или запрете купания - это желтый или черный флаг, поднятый на флагштоке. Если поднят желтый флаг - купание разрешается. В случае поднятия черного - купание запрещено..." - поясняют в администрации Владимира.
Фото: pxfuel.com
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