Владимирцам запретили купаться в озерах Семязино, Глубоком и ещё на 898 пляжах региона. Грустная...

Владимирцам запретили купаться в озерах Семязино, Глубоком и ещё на 898 пляжах региона.Грустная статистика, учитывая, что лето ещё не закончилось, а август радует солнышком и температурой "30+".«На контроле МЧС - 40 мест массового неорганизованного купания граждан и 898 запрещенных мест. Там проходят межведомственные патрулирования. Инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактическую работу с населением, напоминают родителям, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять детей без внимания...", - предупреждает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального Управления МЧС Роман Сучков.К сожалению, гибель на неофициальных водоёмах - острая проблема для нашего региона.Напомним, на минувшей неделе стало известно и о другой «напасти» - массовых кожных заболеваниях после купания на (вроде бы) безопасных озёрах.Дождавшись результатов проб Роспотребнадзора, администрация Владимира приняла решение о закрытии двух официальных пляжей областного центра. Результаты показали, увы, что вода не соответствует нормам.В связи с этим владимирцев призвали не купаться в этих озерах. На пляжах появились предупреждающие знаки."Отдыхающим при посещении пляжа следует обращать внимание на особый знак, по которому можно определить о возможности или запрете купания - это желтый или черный флаг, поднятый на флагштоке. Если поднят желтый флаг - купание разрешается. В случае поднятия черного - купание запрещено..." - поясняют в администрации Владимира.Фото: pxfuel.comЧитайте также:МЧС по Владимирской области напоминают о правилах поведения на водоёмах: https://vladtv.ru/society/146970/