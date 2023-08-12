Владимирская организация Зоозабота призывает жителей региона помочь животным в жару. Пятница и...

Владимирская организация "Зоозабота" призывает жителей региона помочь животным в жару.Пятница и выходные обещают быть знойными. Владимирская организация "Зоозабота" просит жителей региона помочь животным в жару.Летом бездомные собаки, кошки, а также птицы сильно страдают от жажды. В условиях города найти воду бывает сложно, а смерть от обезвоживания наступает быстро, предупреждают волонтеры.Они призывают граждан к неравнодушию и советуют обрезать пластиковые 5-ти литровые бутылки или взять из дома ненужные миски, наполнить их водой и напоить уличных животных.Также в пекло нежелательно подкармливать братьев меньших сухим кормом, если они не имеют стабильного доступа к воде.