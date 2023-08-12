Радостные улыбки и интерес в глазах. Детей из подшефного Докучаевска, которые отдыхают сейчас в летнем лагере им. Матросова Киржачского района, встретили во владимирском Доме молодёжи. Для

Радостные улыбки и интерес в глазах. Детей из подшефного Докучаевска, которые отдыхают сейчас в летнем лагере им. Матросова Киржачского района, встретили во владимирском Доме молодёжи. Для ребят подготовили образовательную и игровую площадки. Юным гостям рассказали о деятельности ведущих общественных детских молодежных объединений, которые работают на территории Владимирской области. В их числе Ресурсный центр добровольчества, Российское