Во Владимирской области планируется установить 216 видеодетекторов транспорта. В регионе будет...

Во Владимирской области планируется установить 216 видеодетекторов транспорта.В регионе будет создана подсистема мониторинга параметров транспортного потока. Об этом информирует Правительство Владимирской области.Известно, что проект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».В чём заключается основная идея? Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, после мониторинга будет обрабатываться и передаваться в специализированные центры информация:о параметрах транспортного потока, необходимых для оценки состояния автодороги;о выявлении и классификации инцидентов;о перспективном планировании дорожных работ;о принятии эффективных решений по управлению транспортными потоками.Подсистема будет заниматься сбором параметров транспортного потока. Что это значит? Будут фиксироваться - наличие транспорта в определённой точке на проезжей части, типы машин, скорость, показатели плотности и длины потока, государственные регистрационные знаки и пр.Благодаря этому планируется оптимизировать и работу светофоров, поясняют в пресс-службе Правительства.При создании подсистемы мониторинга параметров транспортного потока в регионе хотят установить 216 видеодетекторов, 74 из них будут установлены и подключены к интеллектуальной транспортной системе уже в 2024 – 2025 годах.Фото: pxfuel.com; пресс-служба Правительства Владимирской области