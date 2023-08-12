Во Владимирской области продолжается активная уборочная кампания. Вести с полей региона. На...

Во Владимирской области продолжается активная уборочная кампания.Вести с полей региона. На сегодняшний день сжато 1 300 гектаров озимых зерновых и намолочено почти 4 000 тонн зерна.К уборочной кампании приступили хозяйства Гороховецкого, Ковровского, Меленковского, Муромского, Собинского, Суздальского и Юрьев-Польского районов.Самый южный, Меленковский, район начал уборку картофеля. С площади в 20 гектаров накопано 407 тонн.Активно продолжается заготовка корма: заготовлено почти 20 000 тонн сена, более 460 - сенажа и 93-х - силоса.