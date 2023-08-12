Врач «Областного клинического диспансера» из Владимира претендует на звание «Радиотерапевт...

Врач «Областного клинического диспансера» из Владимира претендует на звание «Радиотерапевт года».Врач "Областного клинического онкодиспансера" вошел в четверку лучших радиотерапевтов страны, сообщает региональная пресс-служба Министерства здравоохранения.Отмечается, что Премия имени академика Александра Ивановича Савицкого – одна из самых престижных в области онкологии в России. Ежегодно она присуждается медицинским специалистам, лечебно-профилактическим учреждениям, организациям за выдающиеся заслуги в борьбе с этим сложнейшим заболеванием.Конкурс среди специалистов в сфере онкологии проводится в 9 номинациях.Оценка работ и проектов специалистов проводится Экспертным советом с учетом актуальности, востребованности и инновационности проекта. В каждой номинации определяют 4 финалистов.В этом году заведующий Радиотерапевтическим отделением №2 Областного клинического онкологического диспансера города Владимира - Андрей Владимирович Шейко вошел в четверку лидеров номинации «Радиотерапевт года».Сообщается, что его проект посвящен механизму и результатам внедрения высокоточных методов лучевой терапии в условиях региональной онкологической службы.В настоящее время четыре финалиста в каждой номинации проходит этап «народное голосование». Сегодня (12 августа 2023 года) — последний день. Поддержать Андрея Шейко можно на сайте премии: https://award.final-session.ru/vote23Церемония вручения Премии имени академика А.И. Савицкого состоится 12 сентября 2023 года в Москве в рамках «VI Международного форума онкологии и радиотерапии».Фото: https://vk.com/minzdrav_vo