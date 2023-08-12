Жителей Владимира приглашают внести свои предложения по преображению кинотеатра...

Жителей Владимира приглашают внести свои предложения по преображению кинотеатра «Художественный».Для этого специально была создана группа Вконтакте: «Кинотеатр «Художественный». Перезагрузка». В сообществе участники делятся старыми фотографиями и обсуждают будущее здания.«17 лет запустения и забвения позади. Городские власти передали памятник истории и культуры в ведение Владимирской области. И работа закипела! Управлять комплексом будет областной Киноцентр...» - рассказывают в новом сообществе.Ранее о площадке для обсуждений судьбы «Художественного» заявил вице-губернатор Владимирской области Владимир Куимов. Он пояснил, что специальное (новое) сообщество будет собирать предложения по дизайну и концептуальному наполнению кинотеатра.В группе уже появились архивные фотографии и исторические справки. Кстати, было внесено и интересное предложение — вернуться к нарисованным афишам:«Оказывается, и сегодня существуют художники, предпочитающие не печатные баннеры, а собственное художественное творчество для создания афиш кино. Предлагаем вам познакомиться с Василием Чеботаревым … »Владимирцам предлагают делиться своими предложениями и историями по ссылке: https://vk.com/club221787297Читайте и смотрите также:Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области, рассказал о будущем 100-летнего кинотеатра «Художественный»: https://vladtv.ru/culture/146848/Во Владимире после многолетнего забвения открылись двери легендарного кинотеатра «Художественный»: https://vladtv.ru/society/146713/Правительство Владимирской области призывает жителей региона делиться своим видением по воссозданию кинотеатра «Художественный»: https://vladtv.ru/culture/146736/Фото: vk.com/club221787297