Жителей Владимирской области ожидают фронтальные осадки и похолодание. В субботу (12-го августа)...

Жителей Владимирской области ожидают фронтальные осадки и похолодание.В субботу (12-го августа) поднимающийся с юга циклон принесёт с собой дожди и небольшое похолодание. А это значит, что уже завтра — 13 августа во Владимирской области местами ожидаются ливни.Отметим, что фронтальные осадки образуются при встрече двух воздушных масс с разной температурой и иными физическими свойствами. Это и придётся наблюдать жителям нашего региона, как отмечают синоптики.13-го августа днём ожидается до 25-26°C тепла. Влажность воздуха к вечеру составит — 74%. Давление — 750 мм.рт.ст. Ветер — южный и юго-восточный, до 3-4 метров в секунду. Спокойной магнитное поле.Народный прогноз погоды на 13 августа:«Паутина летает — к жаркой погоде», «Уж выполз на дорогу и греется на солнышке — к дождю», «Сильный ветер — к снежной зиме».Фото: pxfuel.com