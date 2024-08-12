Во Владимире снова забил гейзер. Инцидент произошел в минувшую пятницу. Видео с коммунальным фонтаном появилось в одном из владимирских подслушек. На нем видно, что проблемная труба

Во Владимире снова забил гейзер. Инцидент произошел в минувшую пятницу. Видео с коммунальным фонтаном появилось в одном из владимирских подслушек. На нем видно, что проблемная труба находится рядом с детской площадкой, благо рядом ни детей, ни взрослых не оказалось. Пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ПАО «Т-Плюс», на сегодняшний момент работы всё еще ведутся. Но