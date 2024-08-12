53-летняя жительница поселка имени Красина обратилась к спасателям РОССОЮЗСПАСа. Женщина попросила открыть ее, так как она не может выйти из квартиры. Вызов поступил 11 августа в 20:13. К тому

53-летняя жительница поселка имени Красина обратилась к спасателям РОССОЮЗСПАСа. Женщина попросила открыть ее, так как она не может выйти из квартиры. Вызов поступил 11 августа в 20:13. К тому времени пленница сидела дома уже почти двое суток. Приехавшие на место спасатели выяснили, что дверной замок сломался. Его удалось вскрыть с помощью слесарного инструмента. «Находящаяся в