Президент России Владимир Путин прилетел сегодня в Дагестан. Из Махачкалы глава государства намерен отправиться в Ботлих и встретиться там с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.

Президент России Владимир Путин прилетел сегодня в Дагестан. Из Махачкалы глава государства намерен отправиться в Ботлих и встретиться там с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года, сообщает "Интерфакс".20 лет назад в республику со стороны Чечни вторглись банды террористов под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. По данным ФСБ России, тогда погибли более 280 военнослужащих, силовиков и гражданских. Еще более 800 человек получили ранения.Приехать в село Ботлих Владимир Путин пообещал в июне во время "Прямой линии". В ходе программы к главе государства обратился один из участников ополчения, который вспомнил, как в сентябре 1999 года Путин в качестве премьер-министра прилетел в село и, общаясь с военными местными жителями в солдатской палатке, предложил отложить тост за победу до тем пор, когда все задачи будут окончательно разрешены."Сейчас Ботлих цветет. Здесь есть газ, вода, все красиво, разрешите нам поднять бокал за ваше здоровье, за победу", — обратился во время "Прямой линии" к главе государства Магомед Умаргаджиев.Также представители республики спросили, когда президент сможет поднять этот бокал вместе с ними.В начале августа президент подписал закон, приравнивающий участников народного ополчения в Дагестане к участникам боевых действий.