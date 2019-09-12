Клуб Континентальной хоккейной лиги Ак Барс во время первого домашнего матча в сезоне против магнитогорского Металлурга проведет церемонию чествования экс-главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" во время первого домашнего матча в сезоне против магнитогорского "Металлурга" проведет церемонию чествования экс-главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.Как сообщает пресс-служба казанцев в социальной сети Twitter, во время чествования будет поднят именной стяг Билялетдинова под своды домашней "Татнефть Арены".Зинэтула Билялетдинов − специальный гость на первом домашнем матче «Ак Барса» в сезоне! ⚡️Перед началом игры с «Металлургом» мы проведём чествование Зинэтулы Хайдяровича и поднимем именной тренерский стяг легенды нашего клуба под своды «Татнефть Арены». Ждём всех в пятницу! pic.twitter.com/SMSKspCqlW— ХК Ак Барс (@hcakbars) September 12, 201964-летний специалист возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 год, а также с 2014-го по 2019-й год. Под руководством Билялетдинова казанцы трижды завоевали Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).Напомним, "Ак Барс" на старте сезона-2019/20 одержал две победы и потерпел одно поражение. Матч "Ак Барс" – "Металлург" состоится в пятницу, 13 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.