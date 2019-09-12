Мероприятие прошло в рамках операции «Внимание, дети!».

В рамках ежегодной оперативно-профилактической операции «Внимание, дети!» инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району акцию «Дорожный калейдоскоп».В ходе мероприятия полицейские совместно с воспитанниками детского сада «Аленушка» посетили Собинский реабилитационный центр для несовершеннолетних.Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району лейтенант полиции Татьяна Корнилова напомнила ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения. В игровой форме, используя модель светофора, госавтоинспектор напомнила всем присутствующим о правильном реагировании на его сигналы.В свою очередь малыши порадовали гостей хорошими знаниями Правил дорожного движения и пообещали соблюдать их во время прогулки.Продолжая акцию, сотрудники полиции совместно с воспитанниками детского сада «Улыбка» организовали встречу с учениками Собинской средней школы № 4. В ходе беседы инспектор ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району лейтенант полиции Михаил Овсяников поделился причинами и последствиями дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних. Страж порядка напомнил о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.В очередной раз правоохранители напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения. Сотрудники и участники акции уверены, что регулярные профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры поведения участников дорожного движения, создают условия для формирования у детей и подростков устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.