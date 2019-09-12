Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы Все будет хорошо и Ты у меня одна, попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом. Горонок ехал в машине вместе с 70-летней мамой. На большой скорости в его автомобиль врезалась иномарка.

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.Как сообщает "Московский комсомолец", Горонок ехал в машине вместе с 70-летней мамой. На большой скорости в его автомобиль врезалась иномарка. В настоящее время артист находится в клинике НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Горонок получил серьезную черепно-мозговую травму, множественные переломы. Отмечается, что актер уже перенес две операции. Впереди ему предстоит длительное лечение и восстановление, которое займет не один месяц.Жена актера Анна Горонок рассказала, что ее супруг чуть не потерял руку. Пока неизвестно, смогут ли восстановить ее полностью, поскольку собирали по частям. Супруга отметила, что консилиум врачей дает нерадужные прогнозы. В настоящее время поставлены пластины, металлические каркасы. Анна отмечает, что без дорогостоящих процедур и дальнейших операций не обойтись. Жена артиста рассказала, что не знает, чем за них платить: "Денег катастрофически не хватает".Издание отмечает, что семья Марка действительно находится не в лучшем финансовом состоянии. У пары маленький ребенок, проживают они в съемной квартире.Отмечается, что мама Марка Горонка также находится в больнице с переломом шейки бедра и другими повреждениями тазовых костей.