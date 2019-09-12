Чешский новичок московского Спартака Алекс Крал провел первую тренировку на клубной базе в Тарасовке. Перед началом занятий 21-летнего полузащитника пропустили через традиционный приветственный коридор.

Чешский новичок московского "Спартака" Алекс Крал провел первую тренировку на клубной базе в Тарасовке. Перед началом занятий 21-летнего полузащитника пропустили через традиционный приветственный коридор."Меня очень тепло приняли, – заявил после тренировки Крал, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". – Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за "Спартак" уже в эти выходные".Крал перешел в стан "красно-белых" из "Славии" за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне Алекс провел за пражский клуб 40 матчей и забил один гол. Также на его счету пять матчей на национальную сборную.