Недавно на главной сцене страны отдали дань памяти почившему Иосифу Кобзону. Певица Алсу и многие другие звезды отечественной эстрады выступили на концерте.

Недавно на главной сцене страны отдали дань памяти почившему Иосифу Кобзону. Певица Алсу и многие другие звезды отечественной эстрады выступили на концерте.Легендарный артист не дожил до своего дня рождения всего около двух недель – его подкосил рак. Певец боролся с болезнью много лет, но заболевание оказалось сильнее. В последние дни жизни болезнь перешла в терминальную, четвертую стадию.Многие с теплотой и печалью вспоминали почившую легенду, сообщает издание . Алсу поблагодарила почившего за право и возможность учиться у него. Пост, пропитанный нежностью, певица выложила на своей странице в "Инстаграм"."Вы учили нас никогда не сдаваться... Любитьжизнь.... Дорожить каждым мгновением... Вы поддерживали всех нас икаждого в отдельности... Сегодня Ваш день! И я, как и все годы,благодарю Судьбу за право знать Вас и учиться у Вас, дорогой и уважаемыйИосиф Давыдович. СПАСИБО ЗА ВСЕ (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", – написала артистка.Она вышла на сцену с музыкальным номером. Для того, чтобы отдать последние почести ушедшему артисту, знаменитость выбрала темное-синее платье. Алсу вышла на сцену вместе со своим коллегой Александром Олешко.Отметим, ранее дочь Алсу раскритиковали за то, что девочка исполняла на камеру не свои песни.На концерте выступили и другие звезды российской эстрады. Так Владимир Винокур и Лев Лещенко почтили память своего товарища песней, исполненной в дуэте.