Нападающий Краснодара Ари, получивший российское гражданство летом 2018 года выразил надежду на то, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызовет его на матчи отборочного этапа чемпионата Европы в октябре.

Нападающий "Краснодара" Ари, получивший российское гражданство летом 2018 года выразил надежду на то, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызовет его на матчи отборочного этапа чемпионата Европы в октябре."Я надеюсь на то, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре, – заявил Ари, слова которого приводит ТАСС. – России сейчас очень сильна, поэтому нужно доказывать, что ты достоин вызова в сборную. Если у меня появится такой шанс, то я буду усердно работать над тем, чтобы это произошло".Ари провел за сборную России два матча в октябре 2018 года: против Германии (0:2) и Швеции (0:2).Ранее стало известно, что в дом 33-летнего футболиста проник злоумышленник, который украл 12 экземпляров часов общей стоимостью порядка 23 миллионов рублей.Напомним, Россия после шести игр квалификации Евро-2020 с 15 очками занимает второе место в группе I. Лидирует Бельгния (18 очков), на третьем месте расположился Казахстан (7), на четвертом – Кипр (7), на пятом – Шотландия (6), на шестом – Сан-Марино (0).