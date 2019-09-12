Между Трампом и Болтоном достаточно давно пробежала черная кошка. Было понятно, что он долго не задержится на посту советника президента США по нацбезопасности. Особенно после того, как Трамп не взял его на встречу с северокорейским лидером в демилитаризованной зоне.

Между Трампом и Болтоном достаточно давно пробежала черная кошка. Было понятно, что последний долго не задержится на посту советника президента США по нацбезопасности. Особенно после того, как Трамп не взял его на встречу с северокорейским лидером в демилитаризованной зоне. Так прокомментировал отставку Джона Болтона эксперт Атлантического совета, колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".Как отметил эксперт, и Болтон, и Трамп являются представителями школы американского унилатерализма, когда люди считают, что Америка должна действовать отдельно, сама по себе и без союзников. В результате этой политики те разногласия, которые были между Америкой и Западной Европой, за последние 2-3 года стали только хуже."Я лично знаю господина Болтона. Это человек, который никогда не фильтрует то, что говорит. Зная, какой Трамп тонкокожий и чувствительный, мало кто готов говорить ему прямо в лицо. Болтон же всегда был сторонником очень жесткой линии. Он выступал за военные действия против Ирана, когда сбили американский беспилотник. В свое время были сообщения, что он поддерживает военную операцию против Северной Кореи, чего Трамп, конечно, не хочет. Болтон умудрился напугать даже Пентагон, требуя от них военные планы против КНДР и Ирана", — пояснил Коэн.Джон Болтон постоянно выражает мнения, отличные от президента. Поэтому Дональд Трамп достаточно в жесткой форме сказал, что его услуги больше не требуются, поблагодарив при этом за службу. Имя нового советника президент США обещал назвать на следующей неделе. Пока исполнять обязанности Болтона назначен его заместитель Чарли Капперман.Минимум 10 человек претендуют на пост советника президента США по нацбезопасности. Среди претендентов — спецпредставители США по Ирану и КНДР, послы в Германии и Нидерландах, а также советник вице-президента Майка Пенса по национальной безопасности.