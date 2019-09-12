Бывший главный тренер лондонского Арсенала, французский специалист Арсен Венгер согласился занять должность в Международной федерации футбола (ФИФА).

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала", французский специалист Арсен Венгер согласился занять должность в Международной федерации футбола (ФИФА).Как сообщает New York Times, обязанности 69-летнего специалиста еще не согласованы, но по предварительной информации он займет пост технического директора. О его назначении будет объявлено в ближайшие дни.Стоит отметить, что в марте 2019 года уже появлялись подобные слухи. Тогда сообщалось о том, что Венгер в ФИФА будет заниматься технологическими инновациями, вопросами судейства, а также изменениями в правилах игры.Напомним, что Венгер проработал в "Арсенале" 22 года. В апреле 2018-го года он объявил о том, что покидает лондонский клуб. Сейчас наставником "канониров" является испанец Унаим Эмери.