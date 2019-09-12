Банду контрабандистов, которая на протяжении восьми лет вывозила древесину из Сибири, удалось задержать правоохранительным органам. Лес из Иркутской, Новосибирской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также из Республики Хакасия уходил за границу.

Банду контрабандистов, которая на протяжении восьми лет вывозила древесину из Сибири, удалось задержать правоохранительным органам. Лес из Иркутской, Новосибирской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также из Республики Хакасия "уходил" за границу.Как сообщает ГТРК "Новосибирск", выйти на ОПГ помогла одна из преступниц. Женщину схватили, и она начала сотрудничать со следствием. Выяснилось, что в "работе" было задействовано много участников. Одни поставляли фальшивые документы, другие играли роль подставных организаций и юрлиц для экспорта. По информации прокуратуры, преступникам даже удалось использовать для своих махинаций федеральный бюджет.В общей сложности контрабандисты нанесли государству ущерб почти в 260 миллионов рублей. Уголовное дело сейчас находится в Заельцовском районном суде Новосибирска.