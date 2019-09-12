На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд произошла сенсация. Сборная США не смогла пробиться в полуфинал, потерпев первое за 13 лет поражение.

На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд произошла сенсация. Сборная США не смогла пробиться в полуфинал, потерпев первое за 13 лет поражение.Американцы уступили сборной Франции со счетом 79:89 (18:18, 21:27, 27:18 13:26) и впервые с 2002 года не смогли пробиться в полуфинал. Самым результативным в составе победителей стал Руди Гобер 21 очко и 16 подборов. Бывший игрок ЦСКА Нандо де Коло принес 18 очков.Сборная Франции впервые с 1948 года смогла обыграть американцев и вышла в полуфинал. Ей предстоит сыграть с командой Аргентины.