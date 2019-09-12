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<a href="https://33live.ru/novosti/12-09-2019-besit-emocionalnyj-lukashenko-zagnal-sebya-v-ugol.html" target="_blank">Бесит: эмоциональный Лукашенко загнал себя в угол</a> - Белорусский политик и экономист Ярослав Романчук на своей странице в Facebook проанализировал отношения президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина, которые складываются на фоне процесса интеграции двух стран в рамках Союзного договора. Он пришел к выводу, что Батька буквально загнал себя в угол.