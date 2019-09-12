Из-за поведения президента Владимира Зеленского фракцию Слуга народа в Верховной раде ожидает раскол. Происходящее возмущенные наблюдатели назвали антиконституционным мятежом.
Из-за поведения президента Владимира Зеленского фракцию "Слуга народа" в Верховной раде ожидает раскол. Происходящее возмущенные наблюдатели назвали "антиконституционным мятежом".
Зеленский оказался не тем, за кого себя выдавал,
констатировал политолог Олег Соскин. Эксперт прокомментировал ситуацию, которая
сложилась в пропрезидентской партии "Слуга народа" после снятия с
рассмотрения законопроекта об императивном мандате депутата.
Инициированный окружением Зеленского законопроект вызвал возмущение членов фракции. Документ, фактически обязующий рядовых "слуг народа" голосовать в унисон с генеральной линией партии, назвали "законом о партийной диктатуре".
Действия Зеленского – это практически конституционный мятеж,
заявил Соскин. "И я думаю, что должен произойти раскол. Достаточно того,
чтобы 30 человек отделились, – и уже никакой "Слуги народа" и
никакого большинства не будет", – цитирует эксперта портал
"Украина.ру".
Положение могут усугубить готовящиеся
законопроекты. Эксперт опасается, что они "оставят малый и средний бизнес
без копейки".
Законопроект об императивном мандате предполагает лишение
парламентария его статуса в случае выхода из фракции. Во фракции "Слуга
народа" документ встретили в штыки.
Скандальным оказался и законопроект о процедуре импичмента
президента. Владимир Зеленский подписал нормативный акт 11 сентября. Для начала
отстранения главы государства от власти нужно большинство голосов Верховной
рады.
Эксперты встретили документ в штыки. По их мнению, это
делает импичмент практически невозможным. Большинство мест в
парламенте принадлежит пропрезидентским депутатам. Вряд ли "слуги
народа" посмеют голосовать против своего лидера.