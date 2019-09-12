Из-за поведения президента Владимира Зеленского фракцию Слуга народа в Верховной раде ожидает раскол. Происходящее возмущенные наблюдатели назвали антиконституционным мятежом.

Из-за поведения президента Владимира Зеленского фракцию "Слуга народа" в Верховной раде ожидает раскол. Происходящее возмущенные наблюдатели назвали "антиконституционным мятежом".Зеленский оказался не тем, за кого себя выдавал,констатировал политолог Олег Соскин. Эксперт прокомментировал ситуацию, котораясложилась в пропрезидентской партии "Слуга народа" после снятия срассмотрения законопроекта об императивном мандате депутата.Инициированный окружением Зеленского законопроект вызвал возмущение членов фракции. Документ, фактически обязующий рядовых "слуг народа" голосовать в унисон с генеральной линией партии, назвали "законом о партийной диктатуре".Действия Зеленского – это практически конституционный мятеж,заявил Соскин. "И я думаю, что должен произойти раскол. Достаточно того,чтобы 30 человек отделились, – и уже никакой "Слуги народа" иникакого большинства не будет", – цитирует эксперта портал"Украина.ру".Положение могут усугубить готовящиесязаконопроекты. Эксперт опасается, что они "оставят малый и средний бизнесбез копейки".Законопроект об императивном мандате предполагает лишениепарламентария его статуса в случае выхода из фракции. Во фракции "Слуганарода" документ встретили в штыки.Скандальным оказался и законопроект о процедуре импичментапрезидента. Владимир Зеленский подписал нормативный акт 11 сентября. Для началаотстранения главы государства от власти нужно большинство голосов Верховнойрады.Эксперты встретили документ в штыки. По их мнению, этоделает импичмент практически невозможным. Большинство мест впарламенте принадлежит пропрезидентским депутатам. Вряд ли "слугинарода" посмеют голосовать против своего лидера.