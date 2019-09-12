Прибывшего в Италию из Того 24-летнего мигранта отправили на психиатрическое обследования после вызывающего случая, произошедшего в коммуне Лекко, - молодой человек без причины нокаутировал двух женщин в подземном переходе.

Прибывшего в Италию из Того 24-летнего мигранта отправили на психиатрическое обследования после вызывающего случая, произошедшего в коммуне Лекко, — молодой человек без причины нокаутировал двух женщин в подземном переходе, сообщает Imolaoggi.it. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.Свою силу уроженец Того продемонстрировал около полудня 9 сентября в переходе у железнодорожной станции. Первой жертвой стала 18-летняя студентка, которая попала под горячую руку тоголезца, когда вместе с подругами поднималась по лестнице. Молодой человек с силой толкнул ее в грудь, так что она плашмя рухнула на пол.Не прошло и минуты, как агрессивный злоумышленник нанес сокрушительный удар кулаком шедшей ему навстречу женщине, после которого она ударилась головой о стену. Позже у нее диагностировали сотрясение мозга.Подозреваемого быстро вычислили и задержали, на допросе он заявил, что напал на женщин "без особой причины". В ближайшее время тоголезцу предстоит пройти серьезное психиатрическое обследование, на время расследования он отправлен под домашний арест.По данным местной прессы, задержанный и ранее попадал в поле зрения полиции. В Лекко он живет с матерью и сестрой, никто из них не работает, но все получают пособие. Вида на жительство в Италии у молодого человека нет.