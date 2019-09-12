Житель Великобритании выкупил списанный Airbus A319 и переделал его в гостиницу. Она уже приняла первых постояльцев.

Отель находится в Южном Уэльсе. Внутри самолета оборудованы кухня и душ, стоят четыре кровати. Стоимость проживания составляет 220 долларов за ночь, пишет The Daily Mail.Самолет обошелся британцу в 45 тысяч фунтов стерлингов. Для перевозки судно пришлось разрезать на две части, которые потом собрали при помощи строительного края.В отеле остановились уже 12 семей, и все они оставили положительные отзывы.