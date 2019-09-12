Футбольный ЦСКА опубликовал заявку для участия в Лиге Европы. Соперниками армейцев по групповому турниру будут болгарский Лудогорец, венгерский Ференцварош и испанский Эспаньол.

Футбольный ЦСКА опубликовал заявку для участия в Лиге Европы. Соперниками армейцев по групповому турниру будут болгарский "Лудогорец", венгерский "Ференцварош" и испанский "Эспаньол".В заявку армейцев вошли 28 футболистов – 23 в основной список и еще пять игроков в список В. В главном списке присутствует вратарь Владислав Тороп, которому в ноябре исполнится 16 лет. Юный голкипер уже попадал в заявку москвичей в матчах российской премьер-лиги.Полностью состав ЦСКА выглядит так: Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп. Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев. Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков. Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура. В список "B" включены воспитанники клуба Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский.