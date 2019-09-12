В Новосибирске водитель Uber отказался выключать футбольную трансляцию по требованию пассажирки, вместо этого он высадил девушку и уехал. После публикации записи таксиста уволили.

В Новосибирске водитель Uber отказался выключать футбольную трансляцию по требованию пассажирки, вместо этого он высадил девушку и уехал. После публикации записи таксиста уволили."Девушка, вообще кайфа нет вас слушать, вот эти ваши нарекания, вы сядьте спокойно. Вы, что снимаете меня что ли? Да вы уберите телефон! Вы неадекватная? Или я вас высажу", — пригрозил водитель.Перед этим он отказался выключить трансляцию футбольного матча, который смотрел за рулем, обосновав это тем, что "все равно в пробке ползем". Машина при этом двигалась с приличной скоростью.В конце концов у пассажирки лопнуло терпение, и она сама попросила высадить ее. В ответ она услышала: "Да выплевывайтесь!".В компании Uber оперативно отреагировали на жалобу — водителя уволили."Нам с такими не по пути", — уточнил представитель перевозчика.