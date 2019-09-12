Режиссер Андрей Загорский заявил, что готов возобновить работу над фильмом, посвященном почившей Юлии Началовой. Кинематографист рассказал, что процесс возобновится уже в конце сентября.

Режиссер Андрей Загорский заявил, что готов возобновить работу над фильмом, посвященном почившей Юлии Началовой. Кинематографист рассказал, что процесс возобновится уже в конце сентября.Ранее Загорскому пришлось сделать перерыв в работе над кинокартиной. Это было связано с тем, что пока семья певицы не вступила в наследство, никто не мог распоряжаться авторскими правами на ее композиции. Снимать биографический фильм без главных песен исполнительницы было невозможно."По большинству правообладателем является Виктор Началов. Самые первыеальбомы именно он писал для Юлии", – рассказал журналистам режиссер. Он подчеркнул, что у некоторых песен есть соавторы ина большую часть из них права принадлежали артистке."Соответственно,сейчас бессмысленно было что-либо делать – Виктор Васильевич не можетподписать документы до вступления в права наследования", – уточнил Загорский. Он отметил, что теперь, когда муж Юлии получил права на ее работы, можно продолжать вести переговоры и обсуждать сценарий.Кинематографист также поделился подробностями финансирования проекта. Ранее журналисты озвучивали цифру в 60 миллионов рублей, теперь же стало известно, что инвесторы готовы раскошелиться на более крупную сумму.Кроме этого, Андрей довольно красочно расписал свое будущее детище при разговоре с корреспондентами издания : "Фильм будет очень концентрированный, напряженный. Это полный метр иширокий формат, а не сериал из 15 серий. Название, как и было заявлено – "Буду рядом"".Отметим, что такое имя киноленты выбрано не случайно. Песня "Буду рядом" – одна из знаковых композиций в карьере Юлии Началовой.