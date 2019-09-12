На телеканале Россия 24 премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с министрами, предпринимателями и общественными деятелями. Участники программы затронули темы экономического роста, санкций, борьбы с бедностью и многие другие.

На телеканале "Россия 24" премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с министрами, предпринимателями и общественными деятелями. Участники программы затронули темы экономического роста, санкций, борьбы с бедностью и многие другие.Диалог стартовал с обсуждения национальных проектов. Согласно документу, через шесть лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция не превышать 4 процента. Поэтому первый блок вопросов посвятили экономике. Среди них — тема санкций, торговые войны, иностранные инвестиции и рынок арендного жилья. Обсудили санитарные нормы и рынок продуктов питания. В социальном блоке говорили о борьбе с бедностью и формировании потребительной корзины. Здесь же вопросы совершенствования трудового законодательства. Речь о гибком регулировании рабочего времени. Также говорили об иностранных выпускниках. Многие из них хотят остаться в России и получить здесь гражданство, но сталкиваются при этом с многоступенчатой бюрократической процедурой. Финальным стал блок здравоохранения.Важно, что вопросы премьеру задавали представители российского бизнеса, руководители крупных компаний и различных профессиональных ассоциаций, то есть люди, которые знают о проблемах изнутри. Первому слово дали Максиму Орешкину. Глава Минэкономразвития сообщил, что его ведомство внесло в правительство план действий по ускорению роста экономики. Также в дискуссии участвовал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он рассказал про "некий отток инвестиций" из-за геополитических вызовов и падения цен на нефть. Но тут же добавил, что кризиса удалось избежать благодаря "четким действиям" президента и председателя правительства.Далее свои вопросы задавал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Выступали также президент Национального объединения строителей Антон Глушков, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также глава Минтруда Максим Топилин. Еще слово давали научному руководителю ФИЦ питания и биотехнологий Академии РАН Виктору Тутельяну и президенту РСПП Александру Шохину. Прозвучал и вопрос от главы компании InfoWatch Натальи Касперской. Она спрашивала про регуляторику в цифровой сфере.Интересная и действительно актуальная для жителей нашей страны, особенно для молодого поколения, тема арендного жилья. Медведева спросили о том, возможно ли в ближайшее время со стороны правительства принятие стимулирующих мер для частного бизнеса, который бы инвестировал и развивал этот рынок.И вот любопытный момент: проблема носит не только и не столько экономический, сколько психологический характер. "Нас так долго в прежние годы держали в модели, когда жилье не может быть на праве собственности", — считает Дмитрий Медведев. То есть необходимо преодолеть этот барьер, эту установку, что "жильем обязательно нужно владеть". Кстати, в нацпроекте "Жилье и городская среда" арендное жилье рассматривается как один из механизмов улучшения жилищных условий."Для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое — это правильное урегулирование. Нужно кое-что изменить в договоре аренды жилья. Потому что в основном наше законодательство было ориентировано на договор социального найма или на отношения, связанные с собственностью на жилье. Второе — доходы, которые позволяют людям это жилье арендовать. Оно стоит денег. Это не соцнайм. Все это должно быть в четких рамках. Третье — возможность использования различных проектов, которые помогут этот рынок коммерческого жилья создать", — перечислил Медведев.Норма для современного мира — не только арендное жилье, но и работа на фрилансе. Об этом тоже говорили с премьером. Глава правительства считает, что трудовое законодательство также надо обновлять."Необходимо ввести гибкое урегулирование, чтобы с учетом развития технологий и экономики человек мог сам планировать свое рабочее время. И работодатель, конечно, тоже. Если кто-то хочет работать больше, например, в рамках установленного графика — это тоже нужно позволить, но чтобы не было злоупотребления. Это тоже надо отрегулировать. То есть эту гибкость, или, как говорят юристы, диспозитивность, вариативность в трудовое законадательство нам надо внедрять. Это в интересах всех. И тогда мы будем двигаться к спокойному урегулированию трудовых отношений", — уверен премьер.Дмитрий Медведев также разъяснил, что такое социальные контракты, и отметил, что в этом году их будет около ста тысяч."Это договоренность между государством и конкретным человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить его экономические, а, стало быть, и социальные проблемы. Это бумага, в которой содержится набор различных возможностей, которые человек может получить. Это могут быть и деньги, просто деньги, — пояснил Медведев. — Они, наверное, не бывают фантастическими, но тем не менее это деньги для того, чтобы в известной степени встать на ноги. С другой стороны, могут быть предоставленные человеку услуги, включая образовательные услуги, услуги по переквалификации, возможности начать свое дело и трудоустроиться. Это достаточно эффективная, но новая для нашей страны тема.Если я не ошибаюсь, мы в этом году порядка 100 тысяч таких социальных контрактов готовим. Понятно, что если социальный контракт с человеком, то он касается и его семьи . То есть по сути уже сегодня этими рамками социального контракта охвачены приблизительно 250-300 тысяч человек. И рамки развития этого института, применения социального контракта, мы, естественно, будем раздвигать".Сфера здравоохранения. В высокотехнологичной медицинской помощи, как заметил Дмитрий Медведев, в последние годы достигли большого прогресса. В стране проводят миллионы сложнейших операций. Теперь людям не нужно ехать за границу. Но что происходит в первичном звене медицины? Главрач ростовской больницы спросил: есть ли решения, повышающие доступность дорогостоящих исследований — МРТ, КТ? Не всегда можно сделать в регионе, нужно направлять в другие места. Средств не всегда хватает. Дмитрий Медведев согласился, что сегодня все усилия нужно направить на повышение доступности ранней диагностики."Человек приходит в поликлинику, больницу, ЦРБ в сельской местности, и что он видит? Это грустное зрелище. Мы поделились впечатлениями с президентом, он с людьми разговаривал, я разговаривал. Вот на это надо сейчас сконцентрировать усилия и деньги, потому что именно там начинается лечение. Ранняя диагностика, нормальное лечение, это касается и онко, и сердечных, и других заболевания. То, что раньше было экзотикой 15 лет назад — МРТ и КТ - сейчас это повседневность. Но это нужно давать так, чтобы люди не думали, что это надо приезжать через месяц куда-то там. Это должно быть быстро и давать быстрый ответ. Именно на это нужно направить наши усилия, подумать, как это достимулировать", — отметил глава правительства.И, конечно, во время программы участники уделили внимание такому острому вопросу, как снабжение детей лекарствами, не выпускающимися в России."Мною было принято решение, я подписал распоряжение, чтобы эти обезболивающие, которые у нас выпускают в других формах, так вот эти формы медицинские просто ввести, помочь конкретным детям. Это тяжелая история, тут не о чем говорить. Деньги выделены, дети препараты получат, — пообещал Медведев. — Задачу эту в целом можно решать за счет фармацевтов. Я посещал эндокринный завод, там это все делается. Я надеюсь, и в дальнейшем будет делаться".Поднималась и сложная, тонкая проблема абортов. Дмитрий Медведев считает, что нормативным путем она не может и не должна решаться. "Запреты абортов, как и банальная, тупая пропаганда не работает", — это цитата премьера. У правительства есть ряд инструментов, которые уже работают. Например, родовый сертификат. Его, по мнению Дмитрия Медведева, можно было бы направить на оказание психологической поддержки, которая в решении этой проблемы реально работает.Еще один наболевший вопрос — контроль сферы общепита. Рестораторы постоянно жалуются на устаревшие санитарные нормы, которые в современных реалиях порой выглядят смешно. Премьер полностью согласен: нужно переходить к "человеческой" контрольной деятельности. "Устаревшие акты повторят судьбу Максимилиана Робеспьера", — пошутил Дмитрий Медведев. Также он напомнил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года.В разговоре подняли и вопрос потребительской корзины. Какова должна быть сумма? Планируют ли как-то менять закон в этом отношении? Дмитрий Медведев ответил на это так: "У нас есть минимальный набор, но правильнее переходить к базовому набору, который отражает современные потребности человека". Иными словами — число продуктов в корзине может стать больше. Премьер добавил потом, что это будет стоить денег. По его словам, "базовый набор должен быть лучше минимального".В разговоре также подняли вопрос борьбы с бедностью. Дмитрий Медведев отметил, что в этом направлении нужно концентрировать максимальные усилия."Помощь, поддержка людям, у которых невысокие доходы, должна быть абсолютно адресной, — подчеркнул Медведев. — Совершенно понятно, какие категории людей у нас получают невысокие доходы. Это люди, у которых есть небольшой относительно источник дохода, это пенсионеры, люди, которые очень часто получают бюджетные доходы, — первая категория. Вторая категория, это, вне всякого сомнения, и, наверное, это самая такая сложная и важная категория, — это большие семьи, где много детей и где приходится делить доходы между большим количеством людей. Это люди, у которых есть проблемы со здоровьем, и они просто не могут трудиться в полную силу. Это те направления, где мы должны концетрироваться. И еще одно, что можно добавить в портрет бедности, это существенная дифференциация".Также Дмитрий Медведев рассказал о том, что было сделано в России для улучшения ситуации с детскими садами и что еще предстоит сделать:"Мы занялись детскими садиками, потому что эта система была уничтожена просто. Сейчас детсады от трех до семи лет практически очередей нет, почти во всех субъектах эту задачу закрыли. Сейчас занимаемся ясельными группами. Но это еще не все. Нужны еще небольшие групы присмотра, в том числе частные, и другие возможности. И вот эти негосударственные виды детских дошкольных учреждений, при соблюдении всех правил, которых должно быть разумное количество, — это вот и есть возможный выход из этой ситуации, потому что такие группы присмотра, небольшие детские дошкольные учреждения должны быть практически в каждом доме. Вовсе необязательно для этого создавать огромные детские сады".Дмитрия Медведева еще спросили про проблему иностранных выпускников российских вузов. Многие хотят остаться, но есть проволочки с получением гражданства. Премьер отметил, что сейчас готовится законопроект, который изменит ситуацию, "чтобы выпускники максимально быстро проходили этот путь". Он также добавил, что для государства это важная задача, поэтому к ней особое внимание.Говорили и о ситуации в мире. Конечно, в экономическом аспекте. В частности, Дмитрий Медведев сказал, что сейчас на экономику влияет торговая война между Китаем и США. Это противостояние снизило спрос на энергоносители. Еще говорили про санкции. Премьер заявил, что Россия не будет первой просить Запад отменить санкции, однако готова к обсуждению, если партнеры сделают первый шаг. Этот шаг в общем-то и ждут, ведь, по словам Дмитрия Медведева, санкции отравляют атмосферу с иностранными инвесторами.Во время "Диалога" Дмитрия Медведева спросили о законах в цифровой сфере. По словам премьера, регулирование является предметом бесконечных дискуссий, на которые пока нет ответа ни в одной стране. По его мнению, должен быть создан рамочный закон. Но один он работать не будет, поэтому нужна совокупность нормативных актов. Кроме этого, говорили и о безопасности пользователей в интернете. Здесь Медведев заявил о необходимости навести порядок в сфере сбора личных данных. Слишком много нарушений, а утечек быть не должно.Программа "Диалог" — это новый формат. Совместный проект российского правительства и телеканала "Россия 24". Программа выходит с февраля этого года. Ее участники это с одной стороны — представители кабмина, с другой — руководители компаний, различных профессиональных ассоциаций, объединений, главы регионов. Встречи проходят в неформальной обстановке. Не случайно, в самом начале программы участники снимают галстуки. За все время в гостях у "Диалога" побывали 11 министров и вице-премьеров.