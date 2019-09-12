Многократные олимпийские чемпионы по биатлону, белоруска Дарья Домрачева и ее супруг, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая.

Многократные олимпийские чемпионы по биатлону, белоруска Дарья Домрачева и ее супруг, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая.Домрачева и Бьорндален будут готовить китайскую сборную к домашним зимним Олимпийским играм, которые в 2022 году пройдут в Пекине. Как сообщает пресс-служба НОК Белоруссии, норвежец занял пост главного тренера мужской сборной, а белоруска будет готовить женскую команду.Напомним, Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка, а Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион. В апреле 2016 года стало известно, что Дарья ждет ребенка от норвежца. В июле того же года пара поженилась. В октябре у них родилась дочь, которую назвали Ксенией.