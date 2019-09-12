Журнал GQ объявил победителей премии за 2019 год. Человеком года издание признало Кирилла Серебренникова, как лицо с экрана получил премию видеоблогер Юрий Дудь, открытием года назван уличный художник Покрас Лампас, музыкантом года – рэпер Face, а Филипп Киркоров признан вечной ценностью.

Журнал GQ объявил победителей премии за 2019 год в нескольких номинациях."Человеком года" издание признало режиссера Кирилла Серебренникова, "продюсером года" — Александра Роднянского, "открытием года" – уличного художника Покраса Лампаса, "спортсменом года" – хоккеиста Александра Овечкина, "актером года" – Павла Деревянко, "музыкантом года" – рэпера Face.Кроме того, премию GQ уже в третий раз как "лицо с экрана" получил журналист, видеоблогер Юрий Дудь. Снявший фильмы о Магадане и Беслане, он был признан изданием главным лицом российского YouTube и лучшим режиссером-документалистом 2019 года.Также премии были вручены лучшим, по версии издания, бизнесменам года, а в специальной номинации от GQ "вечной ценностью" признан Филипп Киркоров.