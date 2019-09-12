Приостановку процесса разрыва двусторонних отношений между Россией и Украиной не стоит рассматривать как попытку Киева начать сближение с Москвой, уверены эксперты. По их слова, Владимир Зеленский не отказался от противостояния со своими восточными соседями, а просто избрал несколько иную тактику, чем его предшественник Петр Порошенко.

Приостановку процесса разрыва двусторонних отношений между Россией и Украиной не стоит рассматривать как попытку Киева начать сближение с Москвой, уверены эксперты. По их слова, Владимир Зеленский не отказался от противостояния со своими восточными соседями, а просто избрал несколько иную тактику, чем его предшественник Петр Порошенко.Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подчеркнул, что обозначать наметившийся при новом президенте Украины процесс как сближение не совсем верно. Еще до вступления в должность Владимира Зеленского Киев успел разорвать самые принципиальные соглашения."Разрыв еще большего количества договоров поставит под удар национальные интересы Украины", – цитирует издание "Московский комсомолец" парламентария. Он напомнил, что в похожей ситуации однажды оказывалась Грузия. Тогда она вела себя также, как сейас – Украина. "Она тоже громко заявляла о выходе из СНГ и шепотом просила сохранить действие целого ряда документов, которые были важны для Тбилиси", – напомнил эксперт.Поэтому, считает он, ничего нового ждать от Владимира Зеленского не приходится. Впрочем, ожидать, что украинские власти будут слепо следовать шаблонам поведения, созданным Петром Порошенко, также не приходится."После ухода Порошенко Украина привела голову в порядок и решила выбрать иной путь противостояния с Россией", – заметил Константин Затулин. По его словам, Киев по-прежнему настроен враждебно по отношению к Москве. Единственное, то изменилось – теперь украинские власти отказались от лобовых столкновений, поскольку поняли, что ни к чему хорошему для них это не приводит.Материал дополняется.