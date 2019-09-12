Актриса, сыгравшая роль в сериале Реальные пацаны, Екатерина Шпица выложила в своем Instagram-аккаунте необычный пост. Она решила сыграть с фолловерами в игру.
Актриса, сыгравшая роль в сериале "Реальные пацаны", Екатерина Шпица выложила в своем Instagram-аккаунте необычный пост. Она решила сыграть с фолловерами в игру.
На опубликованном снимке звезда кино позирует в нетривиальном наряде. На ней комбинезон из кожи с эмблемой Police на груди. У артистки ярко подведены глаза и губы.
"Здравствуйте, дети, угадайте , ктоооо яяяяяяя" 🎅🏻 😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – гласит надпись под постом.
Поклонники были весьма заинтригованы новым амплуа Екатерины. По данным, в комментариях моментально посыпались всевозможные варианты. Там были и работница бурлеска, и полиция нравов, и снегурочка, и даже капитан Америка.
"Стриптизерша!", – последовала следующая версия.
Тем не менее, узнать, кто же оказался прав, так и не удалось. Шпица оставила все варианты без ответа, сохранив интригу.
Напомним, недавно актриса призналась, что столкнулась с неизлечимым недугом. Как писали ранее "", Екатерина долгое время находилась в тревожном состоянии на грани отчаяния.