Актриса Елизавета Боярская успешна не только в карьере, но и в материнстве. Она вместе с супругом Максимом Матвеевым воспитывает двух чудесных сыновей – Андрея и Григория.

Актриса Елизавета Боярская успешна не только в карьере, но и в материнстве. Она вместе с супругом Максимом Матвеевым воспитывает двух чудесных сыновей – Андрея и Григория.Недавно дочь Михаила Боярского призналась, что ей нравится растить именно сыновей. Она совершенно не знает, что такое быть мамой девочки.А вот с мальчиками ей все понятно. Артистке нравится, как они мыслят, их шутки, их образ жизни, игрушки, увлечения.Первого сына – Андрея – Елизавета родила еще в далеком 2012 году, сообщает . Узнав о второй беременности, она снова загадала родить мальчугана, и ее желание исполнилось."Не хочется загадывать, но, если будут еще дети, готова продолжить эту мальчиковую традицию", – заявила супруга Матвеева.Второго малыша назвали Григорием. По словам звезды, ей всегда импонировало это имя. Боярская утверждает, что оно сочетает в себя сразу и нежность, и силу, так как ребенка можно называть и Григорием, и Гришей.