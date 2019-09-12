В Кремле не знают, действительно ли работавший ранее в кремлевской администрации Олег Смоленков являлся иностранным шпионом.

В Кремле не знают, действительно ли работавший ранее в кремлевской администрации Олег Смоленков являлся иностранным шпионом."Был он шпионом — не был он шпионом, это нам неизвестно. Это вопрос специальных служб. Они делают свое дело", — заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос, последуют ли организационные выводы в связи с данной ситуацией.Ранее телеканал CNN, ссылаясь на свои источники в администрации США, сообщил о якобы проведенной в 2017 году секретной операции по вывозу из России информатора американских спецслужб. По данным СМИ, речь шла об Олеге Смоленкове, который работал в посольстве, а затем — в администрации президента России.В Кремле ранее подтвердили, что Олег Смоленков действительно несколько лет назад работал в администрации Кремля, однако потом был уволен. При этом его должность не относилась к категории высших должностных лиц и не предполагала контактов с первыми лицами и каких-либо совещаний с ними.По данным телеканала NBC, сейчас этот человек проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США.