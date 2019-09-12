При каждом российском флоте появится филиал Нахимовского училища. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин. Президент выразил надежду, что новые учебные заведения будут подтянуты до петербургского уровня с его традициями, научной и преподавательской базой.

При каждом российском флоте появится филиал Нахимовского училища. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин. Президент выразил надежду, что новые учебные заведения будут подтянуты до петербургского уровня с его традициями, научной и преподавательской базой. Об этом глава государства заявил во время поездки в дагестанское село Ботлих. Там он встречался с ополченцами, которые защищали Республику от вторжения террористов Басаева и Хаттаба.Воспитанники филиалов смогут ездить с одного флота на другой, обмениваться опытом, смотреть как живут другие подразделения ВМФ России, добавил президент. Также глава государства отметил, что если раньше молодые люди не горели желанием идти в армию, то сейчас во все военные училища стоят очереди.На сегодняшний день самое известное Нахимовское военно-морское училище существует в Санкт-Петербурге. Оно было сформировано в 1943 году. Первыми воспитанниками учебного заведения стали сыновья полков, юнги, бойцы партизанских отрядов.