Год назад Филипп Киркоров стал гостем на программе Лига плохих шуток. Теперь стало известно, как на самом деле обстояла ситуация с конфликтом после выхода той передачи в Сеть.

Год назад Филипп Киркоров стал гостем на программе "Лига плохих шуток". Теперь стало известно, как на самом деле обстояла ситуация с конфликтом после выхода той передачи в Сеть.Неожиданные подробности рассказал юморист Гарик Мартиросян. Ведь тогда он тоже попал попал под удар поп-короля.Филипп Бедросович прочитал написанную Александром Гудковым для него шутку. В ней он спросил, что общего между простатой Мартиросяна и клипа "Цвет настроения синий".Как оказалось, когда Киркоров увидел все шутки, он очень запереживал. Он волновался, что люди, про которых идет речь, могут обидеться на такой юмор.Исполнителя убедили, что никаких проблем у него не будет. Сценаристы отговорили его звонить всем указанным звездам, в том числе и Мартиросяну. Хотя к Гарику Филипп выказывал особое уважение и переживал за него больше остальных.После выхода программы в Сеть, конечно, музыканта атаковали. Многие знаменитости высказывали ему свое возмущение. До поп-короля тут же дошло, что и Мартиросян предупрежден о шутках не был, и тогда он сам позвонил юмористу.Он рассказал Гарику, что это не его вина, все подстроил Гудков. Комик не сразу понял, что происходит и в лоб спросил Филиппа, о чем речь."Ты что, не в курсе? Это все Саша Гудков подстроил! Он меня подставил!", – лепетал Киркоров.Юморист в полном смятении позвонил Александру. Тот прибежал и показал этот ролик. Только тогда Мартиросян включился в происходящее. Он от души посмеялся и, уж тем более, обиды на поп-короля не затаил.