Нарастание угрозы применения беспилотников международными террористами отмечает первый замдиректора ФСБ России, российский представитель в Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества Сергей Смирнов. При этом он подчеркнул, что наибольшую опасность представляют дроны, на которых размещаются самодельные взрывные устройства или емкости для распыления отравляющих веществ.

Нарастание угрозы применения беспилотников международными террористами отмечает первый замдиректора ФСБ России, российский представитель в Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества Сергей Смирнов. При этом он подчеркнул, что наибольшую опасность представляют дроны, на которых размещаются самодельные взрывные устройства или емкости для распыления отравляющих веществ.Сергей Смирнов предложил странам ШОС наладить обмен опытом в сфере противодействия использованию беспилотников террористами, сообщает "Интерфакс". Обобщение и анализ опыта спецслужб стран в этой сфере, подчеркивает замдиректора ФСБ, поможет утверждение совместных мер взаимодействия по противодействию и нейтрализации угрозы проведения терактов с помощью беспилотных летательных аппаратов.Беспилотники активно применяются террористами в Сирии. В мае 2019 года беспилотники атаковали сирийскую электростанцию и аэропорт в Хаме. Регулярно террористы при помощи дронов предпринимают атаки российской авиабазы в Хмеймиме.