Разъяренный кредитор разбил в Магадане чужой автомобиль, вооружившись металлической палкой. Его должник сидел в это время в салоне машины и обещал достать из кармана деньги, однако ему так и не удалось это сделать. Эмоциональный конфликт попал на видео, снято очевидцем.

Разъяренный кредитор разбил в Магадане чужой автомобиль, вооружившись металлической палкой. Его должник сидел в это время в салоне машины."Где бабки?" — кричал агрессор, что есть силы молотя по двери, зеркалу и стеклам машины. — "Я работаю, где бабки?" Мужчина, с которого требовали деньги, обещал их тут же отдать: "Сейчас из кармана достану, коней не гони, Ринат!" Однако, почему-то не торопился это сделать.Рядом стояла девушка и говорила, что является владельцем разбиваемого автомобиля, а молодого человека, который сидит в машине, она видит в первый раз. Кредитор и его должник, поглощенные друг другом, не обращали на нее никакого внимания/Портал "Весьма", сославшись на пресс-службу УМВД России по Магаданской области, сообщил, что информация о происшествии в настоящее время проверяется полицейскими.