Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак.

Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак.Как передает газета "Комсомольская правда", об этом общественность проинформировала знакомая пары.Женщина сообщила, что Богомолов похудел к свадьбе на 18 килограммов: "Счастливый, довольный, глаза светятся".Собеседница "КП" также рассказала о том, что режиссер сделал предложение Собчак в день, когда она получила документы о разводе с бывшим мужем, актером Максимом Виторганом.Ранее сообщалось о том, что Александр Семчев, которого зрители знают и любят по ролям толстяка-добряка, умудрился скинуть 100 килограммов. Раньше 50-летний актер весил почти 200, из-за чего начались большие проблемы со здоровьем – сахарный диабет, одышка, высокое давление.Церемония бракосочетания Собчак и Богомолова пройдет 13 сентября в Москве. Приглашение на свадебный банкет получили почти 300 человек.В январе 2019 года на фоне слухов об измене Собчак случилась драка между Виторганом и Богомоловым, в ходе которой актер разбил режиссеру нос. 8 марта 2019 года Собчак и Виторган подтвердили, что давно живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына Платона (родился 18 ноября 2016 года). В июне 2019-го бывшие супруги официально развелись.