Александра Беглова можно официально поздравить с победой. Его результат на выборах губернатора Санкт-Петербурга - 64,44%.

Александра Беглова можно официально поздравить с победой. Его результат на выборах губернатора Санкт-Петербурга — 64,44%. Такие данные сегодня озвучили в Горизбиркоме, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Итоговый протокол подписали все члены избиркома. Окончательные результаты подсчетов уже внесены в итоговую таблицу и ГИС "Выборы". Ближайшими соперниками Беглова оказались Надежда Тихонова (16,84% голосов) и Михаил Амосов (16,03%). По словам главы избиркома Виктора Миненко, очень интересным оказался результат голосований на цифровых избирательных участках в Москве. В них участвовало 402 человека. Явка там оказалась выше, чем на обычных участках.Итоги муниципальных выборов оглашать пока рано. Каждый округ самостоятельно ведет подсчет голосов. На подведение результатов у территориальных избиркомов по закону есть еще десять дней.