Забудьте о «зарплатном рабстве»!

Забудьте о «зарплатном рабстве»!Допустим, вы поменяли работу - ситуация, в общем-то, типичная. Независимо от того, кто вы: продавец, менеджер, начальник среднего звена, «главный по тарелочкам» или артист цирка - при первом же посещении бухгалтерии вам протянут бланк с заявлением на зарплатную карту того банка, с которым у компании уже подписан зарплатный проект.И даже если вы заявите, что зарплатная карта у вас уже есть, с прошлой работы, и вы хотите получать деньги именно на нее, к вашим возражениям вряд ли прислушаются. По крайней мере, так было раньше.«Зарплатное рабство»: бессмысленное и беспощадное«Зарплатное рабство» - это навязывание работодателем зарплатной карты определенного банка. Как правило, работодатель выбирает банк, который предлагает ему больше бонусов или просто обслуживание стоит дешевле. При этом интересы сотрудников, которым приходится ездить на другой конец города чуть ли не к единственному в округе банкомату, в расчет не принимаются. Обычные действия: снятие наличных, оплата коммуналки (да-да, многие банки до сих пор не ввели такой функции через мобильные приложения и онлайн-кабинеты), оплата садика или школы - превращаются в утомительный квест с прохождением дурацких препятствий.Первый шаг в борьбе с зарплатным рабством был сделан еще в 2014 году. Указом нашего президента в Трудовой Кодекс были внесены правки, и один из пунктов 136 статьи стал звучать так:"Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы... ".Помогло ли это избавиться от зарплатного рабства? Нет!Чем плохо зарплатное рабство?Вы не можете выбрать банк, подходящий лично вам.Например, вам хотелось бы платить за все услуги без комиссий через интернет, а не искать подходящий банкомат или простаивать в очередях на почте и в абонентских пунктах.К сожалению, большинство банков до сих пор не могут похвастаться развитыми онлайн-сервисами. Банки, где оплачивать квитанции, транспортные карты, налоги через мобильное приложение в смартфоне или по QR-коду - можно пересчитать по пальцам!Вы не можете взять кредит или ипотеку на выгодных условиях.Именно для зарплатных клиентов банки предлагают самые "вкусные” условия по кредитам. Как правило, для зарплатников всегда есть скидка на ипотеку или потребкредит. К тому же, занимать у зарплатного банка (особенно, если это развитый диджитал-банк) куда быстрее - не надо нести никаких бумаг и документов: банк видит ваш доход и сразу может сказать, на какие условия вы можете рассчитывать.Например, Сбербанк дает своим зарплатным клиентам скидку на ипотеку от 0,5%. Казалось бы, немного, но это ежегодная экономия пяти тысяч рублей с каждого миллиона! А если ипотека на 20 лет? Это уже 100 тысяч рублей, которые остались при вас!Вы не можете выбрать банк с отделением поближе к дому.Допустим, любите вы пользоваться наличными и откладывать хрустящие купюры или звенящие монеты в копилку. Это ваше право. Но для того, чтобы снять деньги с карты без комиссии, в «родном» банкомате, этот самый банкомат приходится еще поискать.Вам не оставят права выбора.Возможно, вам достанется обычная пластиковая карта, которую нельзя будет привязать ни к телефону, ни к умным часам. Да и сама карта (что вполне вероятно) может оказаться без чипа NFC. И именно вы станете тем человеком, который дольше всего копается на кассе, потому что карту сначала нужно правильно вставить, потом вспомнить пин-код, случайно не нажать другую кнопку... И все это под укоряющим взглядом пенсионерок с бесконтактными картами, примостившихся сразу за вами.Как избавиться от зарплатного рабстваНесмотря на наличие поправки в трудовом кодексе о правах работника, раньше работодатель не нес практически никакой ответственности за отказ выплачивать зарплату на ту карту, которая нужна сотруднику. Теперь все изменилось."С 6 августа 2019 г. работодателей, отказавшихся сменить своему сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для должностных лиц административный штраф должен составить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (предусмотрено предупреждение), для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом сменить кредитную организацию можно будет не за пять, а за 15 дней”, - сообщается на сайте Государственной Думы.Что делать, если не устраивает зарплатная карта?Если вы устали терпеть все неудобства существующей зарплатной карты, просто смените ее. Для этого вам нужно обратиться в бухгалтерию той организации, где вы трудитесь.Там следует написать заявление о смене банковских реквизитов для выплаты зарплаты. В течение двух недель бухгалтерия должна привести все документы в порядок и выполнить условия вашего заявления.А через 15 дней вы уже получите свою зарплату на новую, выбранную исключительно вами, карту.На какие законы ссылаться?Если вместо согласия вы услышите в вашей бухгалтерии отказ, смело ссылайтесь на 136 статью Трудового Кодекса РФ, в которой прописан порядок, место и сроки выплаты заработной платы.Также не лишне напомнить вашей бухгалтерии, что, отказывая вам в праве выбора зарплатного банка, они нарушают Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно: пункт 6 ст. 5.27: "...воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации”.Вы еще мучаетесь под гнетом «зарплатного рабства»? Пора положить этому конец! Выбор – только за вами!